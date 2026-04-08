La corsa è cambiata. Ma quanto è cambiata davvero?

In questa puntata di Run2U #13 (2026) ospitiamo in diretta Daniele Menarini, giornalista ed editore della storica rivista Correre, che celebra 45 anni di storia nel mondo del running.

Direttore della rivista Correre, che nel 2026 compie 45 anni, Menarini ci accompagna in un viaggio tra passato, presente e futuro della corsa.

Dai runner degli anni ’80 ai nuovi appassionati di oggi, passando per tecnologia, scarpe e nuovi trend: cosa sta succedendo davvero nel mondo del running?

Se corri… o vuoi iniziare, questa puntata è per te per carpire anche aneddoti dei tempi passati e curiosità su vere icone del podismo.

Un confronto esclusivo per capire come è cambiata la corsa negli ultimi decenni e quali sono i trend che stanno trasformando il running oggi.

👉 Di cosa parliamo:

• Evoluzione del running dagli anni ’80 a oggi

• Differenze tra runner di ieri e di oggi

• Il ruolo della tecnologia e delle scarpe da corsa

• Il boom dei runner amatoriali

• Il futuro della corsa secondo gli esperti

🎯 Una puntata imperdibile per:

• runner principianti

• appassionati di maratona

• chi vuole migliorare la propria corsa

• chi segue il mondo del running

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