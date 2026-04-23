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Il beach volley in Italia continua a crescere senza sosta! 🏐☀️
Nella nuova puntata di Beach Zone analizziamo il boom della stagione invernale: oltre 1200 tornei disputati, una partecipazione in costante aumento, 90 società coinvolte e appuntamenti di grande rilievo come la Coppa Italia di Laigueglia e le finali del campionato per società a Bibione, con decine di campi allestiti sulla spiaggia.
🎯 Un movimento sempre più solido e in espansione, soprattutto tra i giovanissimi, che si avvicinano con entusiasmo a questa disciplina.
🎙️ Ospite della puntata è Adriano Bilato, responsabile tecnico dei campionati italiani di beach volley, che ci racconta:
👉 il successo dell’attività invernale
👉 le novità della stagione estiva 2026
👉 i campionati italiani senior e giovanili
👉 gli aggiornamenti regolamentari in arrivo
📺 Un approfondimento completo sul presente e sul futuro del beach volley italiano.
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