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2 ore fa

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Dopo oltre due mesi e mezzo torna alla vittoria il numero 2 d’Italia, Lorenzo Musetti.

Intanto Carlos Alcaraz supera il turno, ma senza brillare: è davvero al top della forma?

Jannik Sinner sarà presente a Madrid? Le ultime notizie e le nostre analisi.

🎾 Tutto questo e molto altro in una nuova puntata di TennisMania, alle ore 9, con:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco

💬 Scrivete le vostre domande in chat!

📺 Segui la live sul canale YouTube di OA Sport

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