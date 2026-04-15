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Mondiali di marcia a squadre: l’Italia brilla a Brasilia | Analisi con il coach Stefano La Sorda
Dopo oltre due mesi e mezzo torna alla vittoria il numero 2 d’Italia, Lorenzo Musetti.
Intanto Carlos Alcaraz supera il turno, ma senza brillare: è davvero al top della forma?
Jannik Sinner sarà presente a Madrid? Le ultime notizie e le nostre analisi.
🎾 Tutto questo e molto altro in una nuova puntata di TennisMania, alle ore 9, con:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco
💬 Scrivete le vostre domande in chat!
📺 Segui la live sul canale YouTube di OA Sport
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