Volley Night torna con una nuova puntata ricca di ospiti e contenuti esclusivi sul mondo della pallavolo italiana!

In studio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, e alla conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, arrivano due protagonisti del volley azzurro: Yasmina Akrari e Matteo Staforini.

🏐 Focus sulla stagione femminile con l’analisi degli ultimi verdetti e uno sguardo approfondito ai campionati italiani.

🔥 Spazio anche alla finale playoff di SuperLega, momento decisivo del volley maschile italiano.

Yasmina Akrari, fresca campionessa del mondo con l’Italia, racconta una stagione complessa: dopo il trionfo internazionale, l’esperienza con il Monviso Volley si è conclusa con una retrocessione, al termine di un percorso lungo e significativo.

Dall’altra parte, riflettori su Matteo Staforini, protagonista con la Rana Verona: una stagione di alto livello che lo ha portato a emergere tra i migliori liberi del campionato e a entrare nel radar del CT Ferdinando De Giorgi in vista dell’estate azzurra.

C’è spazio anche per il trionfo di Brescia che torna in serie A1 femminile dopo qualche anno grazie all’impresa della formazione allenata da Matteo Bibo Solforati che è ospite di Volley Night per parlare dell’impresa delle lombarde.

👉 Interviste, analisi e retroscena per raccontare il presente e il futuro della pallavolo italiana!

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