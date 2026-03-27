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Il campionato di Serie A1 maschile torna protagonista dopo una settimana di pausa con i match della ventesima giornata, prima di lasciare spazio agli impegni del Settebello nelle fasi preliminari di World Cup.
Nella sfida di cartello, la De Akker Bologna, reduce dalla qualificazione alla Final Four di Conference Cup, riceve il Circolo Nautico Posillipo. Un confronto diretto di grande importanza nella corsa al quarto posto, snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre.
A presentare il momento dei felsinei è Rocco Valle, portiere della De Akker, che commenta lo storico approdo del club emiliano all’atto conclusivo della competizione europea e analizza le chiavi della sfida contro la formazione partenopea.
In campo femminile si disputano soltanto due incontri della quindicesima giornata di Serie A1, a causa degli impegni europei di Pallanuoto Trieste, Plebiscito Padova e Smile Cosenza Pallanuoto.
La capolista Ekipe Orizzonte ospita l’Locatelli Genova, mentre la Brizz Nuoto affronta il Nautilus Civitavecchia in un importante scontro diretto in chiave salvezza.
📌 Serie A1 maschile e femminile, big match di giornata e scenari tra campionato ed Europa.
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