Tuffi, Marsaglia batte Tocci dal metro agli Assoluti Invernali. Bis di Pizzini

Seconda giornata a Bolzano per gli Assoluti Invernali di tuffi. Nella categoria senior si assegnavano oggi altri due titoli dal trampolino, quello del metro maschile e quello dei tre metri femminile.

C’era grande attesa per il duello dal metro tra Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Alla fine ha vinto il romano, che si è imposto con il punteggio complessivo di 393.30. Dopo un iniziale doppio e mezzo ritornato raggruppato non senza sbavature (49.60), Marsaglia si è ripreso benissimo e ha trovato prima un doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 73.50 e poi all’ultimo un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 75.20.

Tocci ha concluso al secondo posto, ma davvero molto vicino al compagno di squadra, visto che ha chiuso con un punteggio totale di 388.15. Il calabrese paga i 55.50 punti nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato e non gli è bastato un clamoroso doppio e mezzo ritornato raggruppato da 79.05. Sul podio ci sale anche Stefano Belotti, ieri vincitore dai tre metri, che ha chiuso con 366.35.

Elisa Pizzini concede il bis. Dopo la vittoria nel metro ieri, oggi la veneta ha conquistato il successo anche dai tre metri. Una gara comunque dominata dalla nativa di Verona, che ha terminato con un punteggio di 276.50 al termine di una prova con qualche sbavatura e dove il miglior tuffo è stato il triplo e mezzo avanti carpiato (62.00). Secondo posto Rebecca Jade Curti con 206.85 e terzo per Giorgia De Sanctis (202.30).