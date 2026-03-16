Alia Bitonci, classe 2006, è la nuova “regista” del rugby azzurro. Mediano di mischia del Valsugana Padova, ha bruciato le tappe: dallo scudetto a 17 anni fino alla candidatura come miglior giocatrice della Serie A Élite 2024-25. Ma dietro i successi in campo c’è una ragazza che divide le sue giornate tra i campi di allenamento e le aule dell’università a Venezia.

In questa puntata di TALENT ZONE, Alia ci apre le porte del suo mondo. Dall’emozione indescrivibile della prima cap in Nazionale Maggiore a York, fino alla filosofia del “gesto” tecnico che diventa uno stile di vita anche fuori dal campo. Non manca il racconto del lato più umano del rugby: come si vive un terzo tempo dopo una finale persa contro il Villorba e cosa spinge una giovane atleta a sognare più presenze in nazionale.

Conduce Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

L’essenza del Rugby: l

Il debutto da sogno: Il racconto della prima maglia azzurra

La vita da studentessa universitaria a Venezia.

: L’interpretazione del movimento

: l’importanza di onorare l’avversario anche quando il verdetto del campo fa male.

Gli obiettivi futuri di Alia

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