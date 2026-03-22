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5 minuti fa

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Puntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile).

La nostra inviata Martina Bonacchi ha raccolto le interviste post-gara ai protagonisti del nuoto italiano, impegnati in uno degli ultimi test prima dell’evento tricolore più importante.

🎤 Ai nostri microfoni:
Costanza Cocconcelli, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Anna Chiara Mascolo

💬 Gli azzurri raccontano sensazioni, obiettivi e stato di forma in vista di Riccione 2026, tra ambizioni personali e prospettive internazionali.

👉 Un contenuto imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto italiano, con analisi, emozioni e dichiarazioni esclusive.

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