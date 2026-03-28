Swim Zone speciale Livorno: interviste a Mascolo, Razzetti, Cocconcelli e Frigo

Puntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile). La nostra inviata Martina Bonacchi ha raccolto le interviste post-gara ai protagonisti del nuoto italiano, impegnati in uno degli ultimi test prima dell’evento tricolore più importante. 🎤 Ai nostri microfoni: Costanza Cocconcelli, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Anna Chiara Mascolo, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Alessandro Miressi e Sara Franceschi 💬 Gli azzurri raccontano sensazioni, obiettivi e stato di forma in vista di Riccione 2026, tra ambizioni personali e prospettive internazionali. 👉 Un contenuto imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto italiano, con analisi, emozioni e dichiarazioni esclusive. #Nuoto #SwimZone #NuotoItaliano #Riccione2026 #MeetingLivorno #FIN #Azzurri #NuotoItalia #Swimming #Interviste #SportItalia #RoadToRiccione #Swimmers #TeamItalia