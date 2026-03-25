Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera! Ospite della puntata è Alessandro Nocera, tecnico piemontese e attuale allenatore di Dariya Derkach, oltre che commentatore per Sky Sport. In questa puntata speciale analizziamo nel dettaglio le prestazioni degli azzurri ai Mondiali Indoor di Torun, tra risultati, prospettive e spunti tecnici di alto livello. Un focus approfondito sul comportamento degli atleti italiani in una delle rassegne più importanti della stagione indoor, con uno sguardo esperto e competente. 🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese 👉 Iscriviti al canale per non perdere tutte le puntate di Sprint Zone e gli approfondimenti sull’atletica italiana e internazionale! #SprintZone #AtleticaLeggera #MondialiIndoor #Torun #TeamItalia #AtleticaItaliana #DariyaDerkach #AlessandroNocera #TrackAndField #IndoorAthletics #SkySport #SportItalia #AnalisiTecnica #Atletica