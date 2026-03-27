Cosa significa davvero vivere tra pista e divisa?

Quanto sacrificio serve per inseguire un sogno… senza mai fermarsi?

In questa puntata di Run2u entriamo nel cuore dello sport militare insieme a Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri ed ex atleta azzurro.

Un racconto autentico fatto di fatica, disciplina, cadute e ripartenze.

Perché essere atleta non è solo vincere… è non smettere mai.

🎥 Run2u – Puntata #11 del 2026

📺 Guarda ora Run2U #11

In questa puntata incontriamo Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri.

Un’intervista intensa ed emozionale che racconta:

✔️ cosa significa essere un Carabiniere atleta

✔️ il legame tra disciplina sportiva e militare

✔️ il sacrificio quotidiano dietro ogni traguardo

✔️ la formazione dei giovani talenti

✔️ le emozioni della maglia azzurra e delle competizioni internazionali

Dalla pista alla vita in caserma, emerge un modello unico di sport basato su valori, dedizione e spirito di squadra.

🎯 Una puntata imperdibile per chi ama:

atletica leggera

sport italiano

storie di sacrificio e successo

il mondo dei gruppi sportivi militari

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Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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