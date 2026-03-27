Sport e divisa: Ottaviano Iuliano racconta tra emozioni e disciplina la vita dell’atleta militare.
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Cosa significa davvero vivere tra pista e divisa?
Quanto sacrificio serve per inseguire un sogno… senza mai fermarsi?
In questa puntata di Run2u entriamo nel cuore dello sport militare insieme a Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri ed ex atleta azzurro.
Un racconto autentico fatto di fatica, disciplina, cadute e ripartenze.
Perché essere atleta non è solo vincere… è non smettere mai.
🎥 Run2u – Puntata #11 del 2026
📺 Guarda ora Run2U #11
In questa puntata incontriamo Ottaviano Iuliano, comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri.
Un’intervista intensa ed emozionale che racconta:
✔️ cosa significa essere un Carabiniere atleta
✔️ il legame tra disciplina sportiva e militare
✔️ il sacrificio quotidiano dietro ogni traguardo
✔️ la formazione dei giovani talenti
✔️ le emozioni della maglia azzurra e delle competizioni internazionali
Dalla pista alla vita in caserma, emerge un modello unico di sport basato su valori, dedizione e spirito di squadra.
🎯 Una puntata imperdibile per chi ama:
atletica leggera
sport italiano
storie di sacrificio e successo
il mondo dei gruppi sportivi militari
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