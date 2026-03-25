La Formula 1 riparte da un weekend ricco di emozioni: il GP della Cina ha segnato la prima storica vittoria di Kimi Antonelli, aprendo nuovi scenari nella lotta al vertice. In questa intervista, Beatrice Frangione parla con Giacomo Rauli, direttore di Motorsport.com, analizzando: Il dominio Mercedes e i suoi punti di forza Le possibilità della Ferrari in vista del GP del Giappone Il potenziale ancora inespresso della McLaren Le caratteristiche del circuito di Suzuka, tra i più tecnici e tradizionali del calendario Il prossimo appuntamento potrebbe cambiare gli equilibri: Ferrari è pronta ad approfittare di ogni occasione, mentre McLaren cerca finalmente continuità in gara. 👉 Chi sarà il protagonista in Giappone?