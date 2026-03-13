Mondiali short track 2026 oggi in tv (13 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 13 marzo, prima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici sono attesa dai Mondiali che andranno in scena in questo week end sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo spesso tappa del World Tour.

In casa Italia si vorrà concludere nel migliore dei modi, dopo che nella rassegna a Cinque Cerchi Arianna Fontana ha dato una nuova dimostrazione della sua classe, rimpinguando il proprio palmares e diventando l’atleta (a prescindere dal genere e dai Giochi estivi e invernali) ad aver conquistato più medaglie olimpiche. Un traguardo leggendario.

Fontana ci sarà e probabilmente in Canada e probabilmente quanto fatto a Milano Cortina è l’ultimo atto di un percorso fantastico e longevo. Spetterà al resto della squadra tenere alto il vessillo italico. Il riferimento è soprattutto a Pietro Sighel, che per tutta una serie di ragioni non è riuscito a recitare il ruolo del primattore ai Giochi a livello individuale.

La rassegna iridata sul ghiaccio canadese potrebbe dare l’opportunità al trentino di riscattarsi in un certo modo, mettendo in mostra le sue qualità. Una squadra che potrà contare anche su Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti, nonché di nuove leve funzionali alla costruzione di una squadra nuova.

Come seguire la competizione? La prima giornata dei Mondiali di short track a Montreal (Canada), prevista quest’oggi, non godrà della copertura televisiva e sarà trasmessa esclusivamente dal canale Youtube Skating ISU.

AZZURRI IN GARA

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

14:30 1500 m uomini quarti di finale: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) – Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

15:10 1500 m donne quarti di finale: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) – Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti

16:00 500 m uomini preliminari: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12) – Pietro Sighel, Thomas Nadalini

16:51 500 m donne preliminari: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) – Arianna Sighel, Chiara Betti, Margherita Betti

17:18 500 m uomini batterie: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7)

18:40 1000 m uomini Preliminari: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12) – Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

19:43 1000 m donne batterie : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) – Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Chiara Betti

20:19 1000 m uomini batterie: (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7)

21:07 staffetta mista quarti di finale: (Heat 1, Heat 2, Heat 3)

21:45 staffetta femminile quarti di finale: (Heat 1, Heat 2, Heat 3)

22:09 staffetta maschile quarti di finale : (Heat 1, Heat 2, Heat 3)

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU