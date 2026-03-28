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BIKE TODAY | Matteo Malucelli e il suo 2026… Battuto Milan in volata, ora il Giro d’Italia?
Jannik Sinner inarrestabile! 🔥
Contro un grande Alexander Zverev, l’azzurro si impone ancora una volta senza perdere set e conquista la finale del Miami Open 2026. Sono 16 match senza lasciare set!
Dopo lo storico trionfo a Indian Wells, il Dolomiti Kid è a un passo dalla doppietta perfetta! Impresa inedita 🏆 🏆
Un incredibile “coast-to-coast” dalla California alla Florida!
🎾 In finale affronterà Jiří Lehečka, protagonista di un torneo magistrale: non ha mai perso il servizio fino ad ora.
Dopoia finale in doppio per l’Italia con Errani/Paolini e Vavassori/Bolelli
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con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in diretta alle 8:30 per analisi, commenti!
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