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8 secondi fa

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Jannik Sinner inarrestabile! 🔥
Contro un grande Alexander Zverev, l’azzurro si impone ancora una volta senza perdere set e conquista la finale del Miami Open 2026. Sono 16 match senza lasciare set!

Dopo lo storico trionfo a Indian Wells, il Dolomiti Kid è a un passo dalla doppietta perfetta! Impresa inedita 🏆 🏆
Un incredibile “coast-to-coast” dalla California alla Florida!

🎾 In finale affronterà Jiří Lehečka, protagonista di un torneo magistrale: non ha mai perso il servizio fino ad ora.

Dopoia finale in doppio per l’Italia con Errani/Paolini e Vavassori/Bolelli

📺 Non perdere TennisMania su OA Sport:
con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in diretta alle 8:30 per analisi, commenti!

#Sinner #MiamiOpen #Tennis #ATP #IndianWells #Zverev #Lehecka #TennisMania #OASport

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