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14 secondi fa

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Prestazione impeccabile di Jannik Sinner, che approda in semifinale al Masters 1000 di Miami battendo Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2 💥

L’azzurro centra la 15ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 senza perdere nemmeno un set.

Il “Dolomiti Kid” si muove veloce verso il numero 1 del ranking. Anche perché pare abbia confermato di voler giocare tutti i Masters sulla terra battuta: una notizia non buona per i tifosi di Carlos Alcaraz.

👉 Prossima sfida: semifinale contro Alexander Zverev (match non prima della mezzanotte).

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• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco

#Sinner #MiamiOpen #Tennis #ATP #Zverev #Alcaraz #TennisMania #OASport #Masters1000

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