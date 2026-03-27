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Prestazione impeccabile di Jannik Sinner, che approda in semifinale al Masters 1000 di Miami battendo Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2 💥
L’azzurro centra la 15ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 senza perdere nemmeno un set.
Il “Dolomiti Kid” si muove veloce verso il numero 1 del ranking. Anche perché pare abbia confermato di voler giocare tutti i Masters sulla terra battuta: una notizia non buona per i tifosi di Carlos Alcaraz.
👉 Prossima sfida: semifinale contro Alexander Zverev (match non prima della mezzanotte).
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• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco
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