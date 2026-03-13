Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & Maglienti
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Le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina confermano una Mercedes ancora davanti, ma il vantaggio sugli avversari sembra ridursi.
In questo video Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano alcuni dettagli tecnici emersi nel primo appuntamento della stagione a Melbourne, nel Gran Premio d’Australia.
Dai particolari aerodinamici alle soluzioni viste nel primo weekend dell’anno, cerchiamo di capire perché la Mercedes resta il riferimento ma con un margine ridotto.
Un’analisi tecnica per comprendere le dinamiche di questa stagione di Formula 1 rivoluzionaria.