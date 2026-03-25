Ci sono storie che vanno oltre i risultati.

Storie fatte di stop forzati, sacrifici silenziosi e una voglia incredibile di tornare più forti.

Questa è la storia di Melissa Fracassini.

Dai problemi fisici che l’hanno fermata per anni, fino alla rinascita con titoli italiani, convocazioni in Nazionale e l’argento ai Mondiali universitari di cross.

🎧 Preparati a entrare nella mente di una delle giovani promesse più forti dell’atletica italiana.

Nella puntata 11 del 2026 di Run2u ospitiamo Melissa Fracassini, una delle giovani promesse più interessanti del mezzofondo italiano. Ci racconterà cosa significa inseguire un sogno quando tutto sembra remare contro.

Atleta dell’Arcs Cus Perugia, specialista dei 1500 metri e protagonista anche nel cross e nelle corse su strada, Melissa ha costruito il suo percorso tra successi, stop forzati e una straordinaria capacità di resilienza.

In questa intervista scoprirai:

✔️ Come affrontare gli infortuni e tornare più forti

✔️ La vita quotidiana di un’atleta di alto livello

✔️ Gli allenamenti e la mentalità vincente

✔️ I sogni e gli obiettivi futuri

Una chiacchierata autentica, tra sport, sacrificio e passione.

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