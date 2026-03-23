Nuova puntata dedicata al grande motorsport con l’analisi completa del Gran Premio del Brasile MotoGP 2026. Riviviamo il weekend di Goiânia, tra la vittoria di Marc Marquez nella Sprint Race e il dominio assoluto di Marco Bezzecchi nella gara lunga, protagonista di una prestazione straordinaria. Focus anche sulla situazione in casa Ducati, con la nuova GP26 che non sembra ancora al livello atteso e un Pecco Bagnaia nuovamente in difficoltà: cosa sta succedendo davvero? Nella seconda parte: • preview del Gran Premio delle Americhe di Austin • analisi dei possibili scenari MotoGP • spazio anche alla Formula 1, con l’avvicinamento al Gran Premio del Giappone a Suzuka 🎙️ Conducono: Alessandro Passanti, Michele Cassano, Giandomenico Tiseo 🎤 Ospite: Matteo Nugnes (Motorsport.com) 👉 Analisi, approfondimenti e tutte le chiavi di lettura del weekend di gara. #MotoGP #GPBrasile #Bezzecchi #MarcMarquez #Bagnaia #Ducati #MotoGP2026 #AustinGP #F1 #Formula1 #Suzuka #Motorsport #Racing #BikeNews #MotoGPAnalysis #Motori