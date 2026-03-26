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Nuova puntata di Ginnasticomania con un ospite d’eccezione: Enrico Casella, commissario tecnico della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile 🇮🇹
L’uomo che ha costruito il successo delle azzurre, protagoniste negli ultimi anni con due titoli europei e uno straordinario bottino di medaglie alle Olimpiadi di Parigi 🥇🥈🥉
Ai microfoni di Chiara Sani, Casella racconta il suo metodo di lavoro, la gestione del gruppo e il delicato equilibrio tra atlete esperte e giovani promesse, spiegando come si costruisce una squadra vincente e come si trasforma il talento in risultati concreti.
Uno sguardo esclusivo anche sul futuro della ginnastica italiana, con l’obiettivo già fissato su un anno fondamentale: la qualificazione olimpica.
🎯 Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di ginnastica artistica e sport italiano!
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