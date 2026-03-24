Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “I campioni al microfono”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Mark Iuliano – Ex giocatore Juventus Gigi Apolloni – Ex giocatore parma Cristian brocchi- Ex calciatore Milan Rolando Bianchi- Ex calciatore Segui la diretta: https://lnkd.in/ezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna
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