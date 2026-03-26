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Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone e un ospite speciale: Franco Bragagna, una delle voci più autorevoli dell’atletica leggera italiana 🇮🇹
In questo terzo e ultimo speciale dedicato ai Mondiali indoor di Torun, analizziamo i protagonisti, i risultati e i momenti più importanti della rassegna internazionale con il contributo di un vero punto di riferimento del racconto sportivo.
Dopo una lunga carriera in RAI, Bragagna continua a essere protagonista nel mondo della comunicazione sportiva, vivendo una nuova fase professionale anche su Sky Sport e altri progetti editoriali.
🎙️ Un’analisi approfondita tra tecnica, emozioni e retroscena, per tutti gli appassionati di atletica leggera.
👤 Conduce: Ferdinando Savarese
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