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2 minuti fa

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Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone e un ospite speciale: Franco Bragagna, una delle voci più autorevoli dell’atletica leggera italiana 🇮🇹

In questo terzo e ultimo speciale dedicato ai Mondiali indoor di Torun, analizziamo i protagonisti, i risultati e i momenti più importanti della rassegna internazionale con il contributo di un vero punto di riferimento del racconto sportivo.

Dopo una lunga carriera in RAI, Bragagna continua a essere protagonista nel mondo della comunicazione sportiva, vivendo una nuova fase professionale anche su Sky Sport e altri progetti editoriali.

🎙️ Un’analisi approfondita tra tecnica, emozioni e retroscena, per tutti gli appassionati di atletica leggera.

👤 Conduce: Ferdinando Savarese

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