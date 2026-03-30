Il futuro del basket europeo può davvero cambiare per sempre? In questa intervista Antonino Morici, tra le firme più autorevoli de La Gazzetta dello Sport e responsabile dell’area multimediale di Gazzetta.it, analizza i temi più caldi emersi dalla sua intervista al CEO dell’Eurolega. Dalla possibile introduzione di un sistema di franchigie stile NBA, al ruolo dell’Italia (con Milano indicata come punto di riferimento), fino all’idea di una piattaforma unica e al progetto di una possibile NBA Europe collegata all’Eurolega. Non solo basket: spazio anche al cambiamento del giornalismo sportivo tra digitale, video e social, con una riflessione su come oggi si racconta lo sport tra velocità, contenuti e profondità. Dai suoi inizi alle 5 Olimpiadi vissute da vicino, fino al Festival dello Sport di Trento: anticipazioni, retroscena e uno sguardo sul futuro. #Eurolega #Basket #NBA #GazzettaDelloSport #Giornalismo #FOCUS 🏀🔥 conduce Alice Liverani