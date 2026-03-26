FOCUS – PALLANUOTO | Matteo Iocchi Gratta: tra mito Ivović, Sukno, numero 9 e la rinascita azzurra
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In questa intervista esclusiva con Matteo Iocchi Gratta scopriamo la storia, l’evoluzione tecnica e il cuore di uno dei protagonisti emergenti della pallanuoto italiana 🇮🇹.
Dal Settebello alle emozioni vissute ai Mondiali e all’Olimpiade Parigi 2024, fino al rapporto con l’allenatore Sandro Sukno e la convivenza con il campione Aleksandar Ivović nella Pro Recco 🏆.
📌 Parliamo di:
✨ evoluzione tattica e ruolo da universal player
✨ scelte personali come il numero 9 🧠
✨ errori e lezioni dopo la squalifica mondiale
✨ obiettivi per la stagione 2026/27
👉 Se ami la pallanuoto di alto livello, la tecnica e l’emozione dello sport, questo video ti porta dentro la vasca con uno degli atleti che stanno facendo il futuro di questo sport.
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Conduce Alice Liverani 🎤