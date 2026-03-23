Calendario sport invernali 23-29 marzo: orari, programma, tv, streaming

Tante discipline olimpiche invernali hanno già chiuso i battenti, andando sostanzialmente in letargo per diversi mesi in attesa della prossima stagione agonistica internazionale, ma la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 marzo si preannuncia comunque abbastanza interessante e ricca di appuntamenti significativi non solo per gli sport della neve ma anche per quelli del ghiaccio.

La O2 Arena di Praga ospita a partire dal 25 marzo i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, in cui saranno presenti alcune stelle globali e anche qualche big azzurro tra cui Daniel Grassl, mentre negli Stati Uniti d’America prenderà il via nel weekend il torneo iridato di curling maschile con l’Italia che verrà guidata da un nuovo skip (il giovane talento Stefano Spiller) al posto del veterano Joel Retornaz, impegnato nella preparazione verso la Rock League.

Il programma settimanale prevede inoltre ben 28 gare di Coppa del Mondo distribuite tra sci alpino (le Finali delle specialità tecniche ad Hafjell), snowboard (snowboardcross a Mt. St. Anne, slopestyle e halfpipe a Silvaplana) freestyle (skicross a Gällivare, slopestyle e halfpipe a Silvaplana), salto con gli sci (sul trampolino di volo di Planica) e sci alpinismo (a Puy Saint Vincent).

CALENDARIO SPORT INVERNALI 23-29 MARZO

SCI ALPINO

Mar. 24/03/26 – Coppa del mondo – GS maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due, RaiSport e Eurosport

Mar. 24/03/26 – Coppa del mondo – SL femminile Hafjell (Nor) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due, RaiSport e Eurosport

Mar. 24/03/26 – Coppa Europa – GS maschile Schladming (Aut)

Mar. 24/03/26 – Coppa Europa – GS femminile Schladming (Aut)

Mar. 24/02/26 – Campionati Italiani Aspiranti/ Gran Premio Italia aspiranti – GS maschile Alleghe (Bl)

Mar. 24/03/26 – Pinocchio sugli Sci – SL maschile ragazzi (U14) Abetone (Pt) – ore 08.45 e 13.30

Mar. 24/03/26 – Pinocchio sugli Sci – GS maschile allievi (U16) Abetone (Pt) – ore 08.30 e 13.30

Mer. 25/03/26 – Coppa del mondo – GS femminile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due, RaiSport e Eurosport

Mer. 25/03/26 – Coppa del mondo – SL maschile Hafjell (Nor) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due, RaiSport e Eurosport

Mer. 25/03/26 – Coppa Europa – SL maschile Schladming (Aut)

Mer. 25/03/26 – Coppa Europa – SL femminile Schladming (Aut)

Mer. 25/02/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – SL maschile Alleghe (Bl)

Mer. 25/02/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – SG femminile Cortina (Bl)

Mer. 25/03/26 – Pinocchio sugli Sci – SL maschile allievi (U16) Abetone (Pt) – ore 08.45 e 13.30

Mer. 25/03/26 – Pinocchio sugli Sci – GS maschile ragazzi (U14) Abetone (Pt) – ore 08.30 e 13.30

Gio. 26/02/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – SL femminile Alleghe (Bl)

Ven. 27/03/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – DH maschile Cortina (Bl)

Ven. 27/03/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – DH maschile Cortina (Bl)

Ven. 27/03/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – GS femminile Alleghe (Bl)

Ven. 27/03/26 – Pinocchio Internazionale sugli Sci – SL Children (U14) maschile e femminile Abetone (Pt) – ore 08.45 e 13.30

Ven. 27/03/26 – Pinocchio Internazionale sugli Sci – GS Children (U16) maschile e femminile Abetone (Pt) – ore 08.30 e 13.30

Sab. 28/03/26 – Campionati Italiani Aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – SG maschile Cortina (Bl)

Sab. 28/03/26 – Pinocchio Internazionale sugli Sci – GS Children (U14) maschile e femminile Abetone (Pt) – ore 08.45 e 13.30

Sab. 28/03/26 – Pinocchio Internazionale sugli Sci – SL Children (U16) maschile e femminile Abetone (Pt) – ore 08.30 e 13.30

SCI DI FONDO

Ven. 27/03/26 – Campionati Italiani Assoluti-under 23/Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Saint Barthelemy (Ao)

Sab. 28/03/26 – Campionati Italiani Assoluti-under 23/Coppa Italia Rode – 50 km TC maschile e femminile Saint Barthelemy (Ao)

Dom. 29/03/26 – Campionati Italiani Assoluti-under 23/Coppa Italia Rode – Staffetta mista Saint Barthelemy (Ao)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 26/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS240 maschile Planica (Slo) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Planica (SLo) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – Team HS240 femminile Planica (Slo) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – Team HS240 maschile Planica (Slo) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Dom. 29/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Planica (Slo) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Sab. 28/03/26 – Campionati Italiani seniores/under 21 – Sprint maschile e femminile Val Martello (Bz)

Sab. 28/03/26 – Campionati Italiani under 17/under 19 – Staffetta mista Val Martello (Bz)

Dom 29/03/26 – Campionati Italiani sr/under 21/under 19/under 17 – Mass start maschile e femminile Val Martello (Bz)

SNOWBOARD

Mer. 25/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile Silvaplana (Svi) – ore 12.00

Gio. 26/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Gio. 26/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP femminile Silvaplana (Svi) – ore 12.00

Ven. 27/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Ven. 27/03/26 – Mondiali juniores – PGS maschile e femminile Folgaria (Ita)

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Mont St. Anne (Can)

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Silvaplana (Avi) – ore 12.00

Sab. 28/03/26 – Mondiali juniores – PSL maschile e femminile Folgaria (Ita)

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Mont St. Anne (Can) – ore 17.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Silvaplana (Avi) – ore 13.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/03/26 – Mondiali juniores – Team PSL Folgaria (Ita)

Dom. 29/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Mont St. Anne (Can) – ore 18.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/03/26 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Silvaplana (Svi) – ore 10.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

FREESTYLE

Lun. 23/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 12.45

Mar. 24/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 12.45

Mer. 25/02/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Silvaplana (Svi) – ore 09.30

Gio. 26/02/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Silvaplana (Svi) – ore 09.30

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Silvaplana (Avi) – ore 09.30

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Gallivare (Sve) – ore 11.00

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Silvaplana (Svi) – ore 10.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/03/26 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Gallivare (Sve) – ore 11.20, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/03/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Silvaplana (Svi) – ore 13.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/03/26 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Gallivare (Sve) – ore 11.20, diretta streaming www.discoveryplus.com

SCI ALPINISMO

Mer. 26/02/26 – Coppa del mondo – Individuale maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Gio. 26/03/26 – Coppa del mondo/Mondiali giovani – Vertical race maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Ven. 27/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Sab. 28/03/26 – Mondiali giovani – Sprint maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra)

Dom. 29/03/26 – Mondiali giovani – Staffetta mista Puy St. Vincent (Fra)

CURLING

27 marzo-4 aprile Mondiali maschili a Ogden (Stati Uniti) – Diretta streaming su The Curling Channel e di alcune partite anche su Discovery Plus e HBO Max

PATTINAGGIO DI FIGURA

25-29 marzo Mondiali maschili a Praga (Cechia) – Diretta tv di alcune gare su RaiSportHD; live streaming su Discovery Plus, HBO Max e di alcune gare su Rai Play, Eurosport 1/2 e DAZN