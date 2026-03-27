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3 minuti fa

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Nuovo episodio di Bike Today con protagonista il velocista della XDS Astana, Matteo Malucelli 🚴‍♂️

Il corridore italiano è partito fortissimo nel 2026: successo di tappa all’AlUla Tour battendo il miglior sprinter al mondo, Jonathan Milan, e tanti piazzamenti di alto livello all’UAE Tour contro avversari di primo piano.

In questa intervista esclusiva Malucelli racconta il suo momento, la crescita stagionale e gli obiettivi per il futuro: nel mirino c’è la primavera e soprattutto il grande sogno, la possibile partecipazione al Giro d’Italia 🇮🇹

E se arrivasse davvero la convocazione? Il velocista italiano non si nasconde: l’obiettivo è vincere una tappa nella corsa di casa.

👉 Guarda l’intervista completa e scopri ambizioni, retroscena e prospettive di uno dei velocisti italiani più in crescita!

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