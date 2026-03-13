Andrea Trabuio (Follow Your Passion): come trasformare una gara e lo sport in una esperienza totale
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Benvenuti a Run2U #9 – 2026 🎙, la puntata in cui ospitiamo Andrea Trabuio, Direttore Generale, la mente e la passione dietro il circuito sportivo Follow Your Passion e protagonista della scena degli eventi sportivi di endurance in Italia.
In questa puntata Andrea ci racconta:
✔️ la filosofia di Follow Your Passion
✔️ come si crea una race experience memorabile
✔️ l’evoluzione del running, triathlon e ciclismo
✔️ storie dietro le quinte, consigli e visione futura
🎯 Follow Your Passion non è solo un circuito di gare, ma una community che unisce sport, emozione, territorio e partecipazione. Scopri con noi come Andrea e il suo team hanno trasformato la corsa e gli eventi endurance in esperienze per tutti.
In questa intervista esclusiva Andrea ci porta dentro la visione che sta rivoluzionando il mondo delle gare in Italia: non solo competizione, ma esperienze, comunità e storie umane che vanno oltre il cronometro.
Parliamo di:
👉 come nasce un evento sportivo di successo
👉 cosa significa trasformare una corsa in esperienza
👉 il futuro del running, triathlon e degli eventi endurance
👉 come lo sport può unire persone e territori
💬 Segui Andrea mentre condivide idee, aneddoti e strategie che stanno facendo crescere Follow Your Passion da progetto a fenomeno nazionale.
📺 Guarda ora Run2U #9
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📌 SEZIONE TEMI:
00:00 – Introduzione
01:25 – Chi è Andrea Trabuio
03:40 – La visione di Follow Your Passion
10:15 – Come si costruisce un evento sportivo
18:50 – Sport, emozione, comunità
25:30 – Domande dalla community
30:45 – Conclusioni
Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
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Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.
Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.
👇 Collegamenti utili:
➡️ Follow Your Passion – https://followyourpassion.it
➡️ Run2U playlist –
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