Benvenuti a Run2U #9 – 2026 🎙, la puntata in cui ospitiamo Andrea Trabuio, Direttore Generale, la mente e la passione dietro il circuito sportivo Follow Your Passion e protagonista della scena degli eventi sportivi di endurance in Italia.

In questa puntata Andrea ci racconta:

✔️ la filosofia di Follow Your Passion

✔️ come si crea una race experience memorabile

✔️ l’evoluzione del running, triathlon e ciclismo

✔️ storie dietro le quinte, consigli e visione futura

🎯 Follow Your Passion non è solo un circuito di gare, ma una community che unisce sport, emozione, territorio e partecipazione. Scopri con noi come Andrea e il suo team hanno trasformato la corsa e gli eventi endurance in esperienze per tutti.

In questa intervista esclusiva Andrea ci porta dentro la visione che sta rivoluzionando il mondo delle gare in Italia: non solo competizione, ma esperienze, comunità e storie umane che vanno oltre il cronometro.

Parliamo di:

👉 come nasce un evento sportivo di successo

👉 cosa significa trasformare una corsa in esperienza

👉 il futuro del running, triathlon e degli eventi endurance

👉 come lo sport può unire persone e territori

💬 Segui Andrea mentre condivide idee, aneddoti e strategie che stanno facendo crescere Follow Your Passion da progetto a fenomeno nazionale.

📺 Guarda ora Run2U #9

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📌 SEZIONE TEMI:

00:00 – Introduzione

01:25 – Chi è Andrea Trabuio

03:40 – La visione di Follow Your Passion

10:15 – Come si costruisce un evento sportivo

18:50 – Sport, emozione, comunità

25:30 – Domande dalla community

30:45 – Conclusioni

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

👇 Collegamenti utili:

➡️ Follow Your Passion – https://followyourpassion.it

➡️ Run2U playlist –

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