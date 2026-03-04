Altri video
La stagione entra nel vivo e l’azzurro chiama. In questa nuova puntata di Volley Night raccontiamo Play-off alle porte e le nuove sfide per la nazionale italiana all’orizzonte.
In studio con Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, accendiamo i riflettori su due nomi chiave del panorama azzurro.
🇮🇹 Giovanni Maria Gargiulo, uno degli eroi dell’estate azzurra culminata con l’oro mondiale, si è confermato nell’élite della pallavolo internazionale ritagliandosi un ruolo da protagonista in Superlega e in Champions League con la Cucine Lube Civitanova.
🇮🇹 Carlo Parisi si prepara invece a guidare l’Italia femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Dopo l’esperienza sulla panchina del Volley Bergamo, per lui si apre un’estate da assoluto protagonista con la Nazionale.
🔴 Analisi, retroscena, emozioni e scenari futuri: seguiteci in diretta e partecipate con le vostre domande in chat!
Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti di Volley Night!