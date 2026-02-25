Questa sera riflettori puntati su due protagonisti assoluti del panorama pallavolistico italiano: Cristina Chirichella e Lorenzo Magliano.

La trasmissione, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con l’analisi tecnica dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, offrirà approfondimenti esclusivi, retroscena e analisi sulla stagione in corso.

🔥 Ospite d’eccezione Cristina Chirichella, centrale di Conegliano, protagonista di una stagione straordinaria: dopo aver vinto tutto lo scorso anno, è fresca vincitrice della Coppa Italia e continua a essere uno dei riferimenti assoluti del volley italiano ed europeo.

⭐ Spazio anche al futuro con Lorenzo Magliano, schiacciatore del Porto Viro in Serie A2, uno dei prospetti più interessanti del volley azzurro, pronto a raccontare ambizioni, crescita e obiettivi.

🎙 Analisi, attualità, mercato, nazionale e tanto altro in una puntata imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo.

