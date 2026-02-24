Torna il Giro di Sardegna dopo cinque anni: scatta la Coppa Italia delle Regioni, attesa per Lorenzo Finn

A cinque anni dall’ultima edizione, vista nel 2021, torna in scena il Giro di Sardegna. È la trentesima volta per la corsa a tappe isolana che aprirà la Coppa Italia delle Regioni 2026. Si comincia domani, mercoledì 25 febbraio, da Castelsardo, quinta ed ultima tappa che si concluderà domenica ad Olbia. Saranno ventitré le squadre presenti, con ad onorare la corsa anche due World Tour: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Per il resto sono sei le compagini Pro Team e quindici quelle Continental.

PERCORSO E TAPPE

Percorso variegato che offre opportunità sia ai velocisti che agli uomini da montagna, anche se ovviamente mancano le vere e proprie salite. Non mancherà però la battaglia per aggiudicarsi la classifica generale.

Tappa 1 (25/02): Castelsardo – Bosa (189,5 km)

Tappa 2 (26/02): Oristano – Carbonia (136,2 km)

Tappa 3 (27/02): Cagliari – Tortolì (168,3 km)

Tappa 4 (28/02): Arbatax – Nuoro (152,8 km)

Tappa 5 (01/03): Nuoro – Olbia (183,6 km)

FAVORITI

Andando a vedere la startlist i nomi che spiccano sono sicuramente quelli di Filippo Zana e Mauri Vansevenant, capitani della Soudal Quick-Step che partono con i favori del pronostico in chiave classifica generale. L’Italia punta anche su Lorenzo Finn: il campione del mondo under 23 è rimasto nella categoria inferiore con la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ma può giocarsi le proprie carte tra i grandi. Altri nomi da non sottovalutare quelli di Florian Samuel Kajamini (XDS Astana), Edison Alejandro Callejas (Petrolike), vincitore di una frazione al Giro d’Abruzzo l’anno scorso, e Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), vincitore di una tappa alla Vuelta del 2025.

STARTLIST

Bahrain Victorious Development Team (CT)

ANDREAUS Elia

CAPRA Thomas

HOFER Valentin

JACKOWIAK Jan Michal

ROSATO Giacomo

STOLIĆ Mihajlo

Bardiani CSF 7 Saber (PRT)

COVILI Luca

MAGLI Filippo

PALETTI Luca

ROJAS Vicente

STENICO Mattia

TOLIO Alex

ZANONCELLO Enrico

Beltrami TSA Tre Colli (CT)

BELLERI Michael

BIANCALANI Andrea

BUONGIORNO Simone

GARBI Pierluigi

PERANI Riccardo

ROSSI Leonardo

TELA Raffaele

Biesse – Carrera – Premac (CT)

BICELLI Michele

DONATI Andrea

LEALI Stefano

MILESI Alessandro

ROSSI Nicola

TRAVELLA Nicholas

VESCO Leonardo

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino (CT)

BROWN Jenson Duggy

BUSANELLO Roberto

DE LONGHI Lorenzo

PIFFER Christian

TESSARO Manuel

VOLPATO Leonardo

ZANIN Alessandro

Equipo Kern Pharma (PRT)

AZNAR Hugo

BERRADE Urko

RAMOS Unai

RUIZ Ibon

SOSA Iván Ramiro

URIARTE Diego

WENZEL Mats

General Store – Essegibi – F.Lli Curia (CT)

ARRIGHETTI Nicolò

BIEHL Kevin

BORTOLUZZI Giovanni

BOSIO Tommaso

DE CASSAN Davide

MENSHOV Ivan

REMELLI Cristian

Gragnano Sporting Club (CT)

BIONDANI Riccardo

COZZANI Piergiorgio

DE FABRITIIS Gabriele

DE TOTTO Andrea

LUCCA Simone

QUARANTA Samuel

TROIA Ivan

Lidl – Trek Future Racing (CT)

BESSEGA Andrea

EGHOLM Kristian

FRYDKJÆR Patrick Boje

HUDSON Harry

MICHIELSEN Thor

O’BRIEN Liam

SCAGLIOLA Gabriele

MBH Bank CSB Telecom Fort (PRT)

BRACALENTE Diego

CHESINI Cesare

MASCIARELLI Lorenzo

MASNADA Fausto

PERSICO Davide

VERRE Alessandro

ZOCCARATO Samuele

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente (CT)

ALUNNI Tommaso

ATTOLINI Luca

CANTONI Andrea

HARDING Will

PARRAVANO Francesco

SPREAFICO Matteo

WOOD George

Petrolike (CT)

CALLEJAS Edison Alejandro

EPIS Giosuè

PONOMAR Andrii

PRIETO José Antonio

PRIETO José Juan

VILLA Giacomo

Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies (CT)

BLANC Gustave

BOCK Max

DONATI Davide

FIETZKE Paul

FINN Lorenzo

PUTZ Sebastian

SCHOONVELDE Gijs

S.C. Padovani Polo Cherry Bank (CT)

ALARI Samuele

BONALDO Antonio

BOZZOLA Mirko

LORELLO Riccardo

MASCIARELLI Stefano

PALOMBA Marco

QUAGLIA Tommaso

Solution Tech NIPPO Rali (PRT)

ARCHIBOLD Franklin

BALMER Alexandre

BONNEU Kamiel

FABBRO Matteo

GAZZOLI Michele

GONZÁLEZ Roberto Carlos

SAMUDIO Carlos

Soudal Quick-Step (WT)

SERVRANCKX Gauthier

EENKHOORN Pascal

GAROFOLI Gianmarco

VAN STRIJTHEM Matijs

VANSEVENANT Mauri

VERVAEKE Louis

ZANA Filippo

Team Novo Nordisk (PRT)

ARMITT Hamish

COLLADON Jacopo

LOZANO David

PERON Andrea

POLGA Antonio

POLI Umberto

RIDOLFO Filippo

Team Polti VisitMalta (PRT)

BENITO Adrián

GIULIANO Dario

MAESTRI Mirco

PEÑALVER Manuel

PESENTI Thomas

PIETROBON Andrea

RACCAGNI Gabriele

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone (CT)

ANASTASIA Tommaso

ANSALONI Emanuele

BAMBAGIONI Tommaso

CATTANI Alessandro

MECCIA Leonardo

MENGHINI Alessio

PIZZI Nicolò

Team UKYO (CT)

D’AMATO Andrea

DATI Tommaso

GARIBBO Nicolò

IACOMONI Federico

ISHIBASHI Manabu

RACCANI Simone

TERADA Yoshiki

Team Vorarlberg (CT)

AMANN Dominik

BALLABIO Giacomo

CIREDDU Ignazio

HOFBAUER Philipp

NOLDE Tobias

STÜSSI Colin

ZANGERLE Emanuel

UAE Team Emirates Gen Z (CT)

ALMUTAIWEI Mohammad

DIJKMAN Daan

FABRIES Ugo

PERICAS Adrià

TORRES Pablo

SAMBINELLO Enea

XDS Astana Team (WT)

KAJAMINI Florian Samuel

LI You

CONCI Nicola

GALBUSERA Pietro

SU Haoyu

VAN BEKKUM Darren

ZANINI Simone