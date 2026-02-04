Sport in tv oggi (mercoledì 4 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura avrà luogo soltanto tra un paio di giorni, ma si inizierà con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, le prime partite del torneo di curling doppio misto e due cronometrate dello singolo maschile di slittino. Non verranno assegnate medaglie: per i primi podi a cinque cerchi bisognerà aspettare sabato 7 febbraio.

Proseguono i tornei tennistici della settimana con i match validi per il secondo turno e continuano gli Europei di ciclismo su pista con una giornata particolarmente ricca, senza dimenticarsi delle semifinali degli Europei di calcio a 5. Abbuffata di volley con l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile: Conegliano, Scandicci, Milano e Novara scenderanno in campo per continuare a sognare in grande.

Da seguire anche la Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, gli impegni di Trento e Venezia nella Euro Cup di basket, le sfide decisive di Venezia e Schio nella fase a gironi dell’Eurolega di basket femminile, Inter-Torino valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 4 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 febbraio

06.00 SNOOKER – World Grand Prix, primo turno (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, HBO Max)

07.00 MOTOGP – Test a Sepang, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 TENNIS – WTA 250 Ostrava, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con gli altri tornei femminili della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.30 SCI ALPINO (Olimpiadi Milano Cortina 2026) – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

11.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS – ATP 250 Montpellier, sedicesimi e ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.15, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Nardi-Basilashvili (sedicesimi di finale, ore 12.00)

12.40 CICLISMO – Etoile de Besseges, prima tappa: Bellegarde-Bellegarde (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.45)

13.10 CICLISMO – Volta Comunitat Valenciana, prima tappa: Segorbe-Torreblanca (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, HBO Max dalle ore 16.05)

13.30 SNOOKER – World Grand Prix, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Maldegem (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Maldegem (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 17.00; diretta streaming integrale su Rai Play, Discovery+, HBO Max)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Alba Blaj-Le Cannet, Fenerbahce Istanbul-Budowlani Lodz (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 CALCIO A 5 (Europei, semifinale) – Croazia-Spagna (diretta streaming su Rai Play Sport 2, UEFA Tv)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – VakifBank Istanbul-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

17.30 ATLETICA – Udin Jump (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Novara-Benfica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Developres Resovia-Palmberg Schwerin (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Besiktas-Turk Telekom, Lietkabelis-Panionios (diretta streaming su Euro League Tv)

18.00 BASKET (Champions League) – Galatasaray-Hapoel Holon (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Europe Cup) – Oradea-Reggio Emilia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 CURLING (Olimpiadi Milano Cortina 2026) – Gran Bretagna-Norvegia (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max)

19.00 CURLING (Olimpiadi Milano Cortina 2026) – Doppio misto, tre partite: Svezia-Corea del Sud, Estonia-Svizzera, Canada-Cechia (diretta streaming su Discovery+, HBO Max)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Dresda-Zeren Spor Ankara, Zeleznicar-Olympiacos (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Chemnitz-Trento (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Hapoel Gerusalemme-Cluj Napoca (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-London Lions (diretta streaming su Euro League Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-Valencia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.30 SLITTINO (Olimpiadi Milano Cortina 2026) – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurocup) – Aris Salonicco-Neptunas (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 BASKET (Champions League) – Trieste-Nymburk (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Alba Berlino-AS Karditsas, Le Mans Rytas (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Bourges (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Milano-Eczacibasi Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Levallois Paris-Maritsa Plovdiv (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno playoff) – Chieri-Bielsko Biala (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno quarti di finale) – Vallefoglia-Emalsa Gran Canaria (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Coppa Italia di Serie A2, semifinali) – Due partite: Pineto-Ravenna, Pordenone-Brescia (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Conegliano-LKS Lodz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Lione Villeurbanne (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Peristeri (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 CALCIO A 5 (Europei, semifinale) – Francia-Portogallo (diretta streaming su Rai Play Sport 2, UEFA Tv)

20.45 BASKET (Eurocup) – Manresa-Venezia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, quarti di finale) – Kiel-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 BASKET (Champions League) – Gran Canaria-Tenerife (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, quarti di finale) – Inter-Torino (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, semifinale di ritorno) – Manchester City-Newcastle (non è prevista diretta tv/streaming)

21.15 CALCIO (Coppa di Portogallo, semifinale) – Fafe-Torreense (diretta streaming su Como Tv)

