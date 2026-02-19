Per la seconda volta nelle prime 8 giornate di Milano Cortina, l’Italia resta senza medaglie. Analisi della giornata olimpica e focus su Lisa Vittozzi, attesa protagonista nell’inseguimento di oggi e grande speranza azzurra nel biathlon. Nel video commentiamo i risultati, le delusioni e le possibili occasioni di riscatto per il Team Italia alle Olimpiadi.