La giornata n. 15 dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 con regala grandi emozioni: ✨ Doppietta italiana nello ski cross con Deromedis e Tomasoni 🥉 Bronzo per Giovannini nella pista lunga Oggi ultime gare con qualche speranza nel bob a 4 Seguiteci in diretta sul canale OA Sport con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi per un nuovo appuntamento del Salotto Bianco Daily. #GiochiInvernali2026 #MilanoCortina2026 #OA Sport #SkiCross #Deromedis #Tomasoni #Giovannini #SalottoBiancoDaily #BobA4 #SportInvernali #MedaglieItalia #Puppo #Ambesi
