La decima giornata dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 regala emozioni straordinarie all’Italia 🇮🇹 🥉 Flora Tabanelli conquista una storica medaglia di bronzo nel freestyle freeski, specialità big air. Un’impresa che va oltre il risultato sportivo e porta con sé un messaggio forte per tutto lo sport italiano. Non è da meno la vittoria di Stefania Constantini e della nazionale femminile italiana di curling, protagonista di un gesto di grande fair play che incarna perfettamente il vero “spirit of curling”. 👉 Analisi, retroscena e commenti con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi in diretta su Salotto Bianco Daily, il format quotidiano dedicato alle Olimpiadi Invernali sul canale YouTube OA Sport. ⏰ Vi aspettiamo alle ore 8:00 in diretta!