I Giochi di Milano Cortina regalano una giornata memorabile per l’Italia tra sci di fondo, sci alpino, snowboard cross e biathlon. Dalla straordinaria rimonta di Federico Pellegrino nella staffetta di sci di fondo in Val di Fiemme che vale il bronzo, al secondo oro di Federica Brignone nel gigante di Cortina d’Ampezzo. Nel giro di un’ora arrivano anche l’argento di Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nella gara mista di snowboard cross a Livigno, fino al capolavoro d’oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di Anterselva nel biathlon. Ne parlano Dario Puppo e Massimiliano Ambesi a Salotto Bianco Daily, sul canale YouTube di OA Sport.