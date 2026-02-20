Altri video
“Quanto conta davvero il fisioterapista nello sport moderno?
Non solo quando c’è un infortunio, ma ogni giorno, nella prevenzione, nella performance e nel
recupero dell’atleta.
Nella puntata n. 6 del 2026 di Run2U abbiamo ospitato un protagonista assoluto della fisioterapia
sportiva italiana: Riccardo Torquati, fisioterapista degli arbitri di Serie A dal 2002 e Presidente della
Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport.
Un confronto autentico, concreto e ricco di esperienza sul campo, tra salute, sport e formazione.”
In questa puntata di Run2U parliamo infatti di fisioterapia sportiva, prevenzione degli infortuni e
performance atletica con uno dei principali riferimenti italiani del settore.
Riccardo Torquati è:
• Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS)
• Fisioterapista degli arbitri di Serie A dal 2002
• Osteopata strutturale, chiroterapeuta e posturologo
• Docente al Master di Fisioterapia Sportiva
• Titolare dei centri di fisioterapia Sport Health
• Fisioterapista della Nazionale Italiana Under 19 (2021-2022)
Con oltre 30 anni di esperienza, Torquati ci racconta:
✔ Il ruolo centrale del fisioterapista nell’equipe tecnico-sanitaria
✔ Come si prevengono realmente gli infortuni nello sport
✔ L’importanza della formazione specialistica
✔ L’evoluzione della fisioterapia nel calcio e negli sport professionistici
✔ Il futuro della medicina sportiva
Una puntata imperdibile per:
fisioterapisti
preparatori atletici
studenti di scienze motorie
professionisti della salute
atleti e appassionati di sport
�� Se ti occupi di sport e performance, questo episodio ti darà strumenti concreti e una visione chiara
del presente e del futuro della fisioterapia sportiva.
Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Run2U.
#Run2U
#RiccardoTorquati
#FisioterapiaSportiva
#MedicinaDelloSport
#PrevenzioneInfortuni
#PerformanceAtletica
#SerieA
#Riabilitazione
#SportESalute
#FIFS
Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre
i cronometri e i numeri.