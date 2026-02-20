“Quanto conta davvero il fisioterapista nello sport moderno?

Non solo quando c’è un infortunio, ma ogni giorno, nella prevenzione, nella performance e nel

recupero dell’atleta.

Nella puntata n. 6 del 2026 di Run2U abbiamo ospitato un protagonista assoluto della fisioterapia

sportiva italiana: Riccardo Torquati, fisioterapista degli arbitri di Serie A dal 2002 e Presidente della

Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport.

Un confronto autentico, concreto e ricco di esperienza sul campo, tra salute, sport e formazione.”

In questa puntata di Run2U parliamo infatti di fisioterapia sportiva, prevenzione degli infortuni e

performance atletica con uno dei principali riferimenti italiani del settore.

Riccardo Torquati è:

• Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS)

• Fisioterapista degli arbitri di Serie A dal 2002

• Osteopata strutturale, chiroterapeuta e posturologo

• Docente al Master di Fisioterapia Sportiva

• Titolare dei centri di fisioterapia Sport Health

• Fisioterapista della Nazionale Italiana Under 19 (2021-2022)

Con oltre 30 anni di esperienza, Torquati ci racconta:

✔ Il ruolo centrale del fisioterapista nell’equipe tecnico-sanitaria

✔ Come si prevengono realmente gli infortuni nello sport

✔ L’importanza della formazione specialistica

✔ L’evoluzione della fisioterapia nel calcio e negli sport professionistici

✔ Il futuro della medicina sportiva

Una puntata imperdibile per:

 fisioterapisti

 preparatori atletici

 studenti di scienze motorie

 professionisti della salute

 atleti e appassionati di sport

�� Se ti occupi di sport e performance, questo episodio ti darà strumenti concreti e una visione chiara

del presente e del futuro della fisioterapia sportiva.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre

i cronometri e i numeri.