Nella puntata di oggi di Motor News, Beatrice e Luca analizzano le reazioni dei team al nuovo regolamento che continua a far discutere il paddock. Le recenti sessioni di test hanno mostrato strategie inedite, decisioni sorprendenti e approcci molto diversi tra le squadre. C’è chi ha scelto di rinunciare a determinate soluzioni, chi invece ha dovuto concentrare lo sviluppo solo su aspetti specifici della monoposto. Il risultato? Uno scenario completamente nuovo, non solo per gli addetti ai lavori ma anche per noi spettatori. Guardate il video e diteci la vostra nei commenti!