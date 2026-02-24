Alessandra Campedelli è molto più di un’allenatrice 🏐🌍 Ha vinto con la nazionale italiana di pallavolo sorde, ha guidato l’Iran femminile in uno dei contesti più complessi dello sport internazionale e oggi allena la nazionale femminile del Pakistan, portando la pallavolo dove prima c’erano solo confini. In questa puntata di FOCUS – Pallavolo, Alessandra racconta risultati, scelte difficili, responsabilità etiche e il significato profondo di allenare persone prima ancora che atlete. Un viaggio che passa da Europei, Mondiali e Olimpiadi per sordi, fino alla rinuncia a un incarico prestigioso per coerenza personale. E poi ci racconta la sua nuova avventura alla guida di una nazionale che sarà ai giochi del mediterraneo. Un’intervista potente su sport, diritti, coraggio e visione. #FOCUS #Pallavolo #AlessandraCampedelli #VolleyFemminile #Allenatori #SportEDiritti #VeronaVolley #Pakistan 🏐🔥🌍 conduce Alice Liverani