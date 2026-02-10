Editoriali
OA Sport si scusa con i lettori
Cari amici di OA Sport,
desideriamo scusarci con tutti voi lettori per alcuni disservizi avvenuti nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio. A causa di problemi tecnici, in taluni momenti non ci è stato possibile fornirvi l’offerta editoriale con la consueta puntualità, in particolare per le Dirette testuali.
Anche in una situazione non semplice, tuttavia, abbiamo comunque lavorato alacremente e senza sosta per garantire uno standard il più possibile adeguato a quello cui siete abituati. Auspichiamo la vostra comprensione.
Leggi gratis Azzurra n.10 di febbraio! Speciale Olimpiadi: scopri il borsino, il medagliere di OA Sport e i pronostici gara per gara!
Grazie per l’affetto con cui ci seguite ogni giorno.
Federico Militello
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI