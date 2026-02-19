A Motor News, Beatrice Frangione ha raccolto il commento di Luca Preti sulle dichiarazioni dei piloti più esperti del paddock, che hanno espresso forti perplessità sulla guidabilità delle monoposto della nuova era della Formula 1. Le critiche non sembrano puntare tanto contro la tecnologia delle vetture, quanto contro l’impostazione del regolamento 2026, ritenuto da alcuni troppo penalizzante per il piacere di guida e per lo spettacolo in pista. Secondo l’analisi, il vero nodo potrebbe essere l’equilibrio tra semplificazione della guida, prestazioni pure e filosofia regolamentare: un mix che, almeno in questa fase iniziale, non ha convinto i veterani della griglia. 🎙️ In questa puntata approfondiamo meglio sul cosa hanno detto i piloti e perchè