NBA, i risultati della notte (12 febbraio): i Knicks travolgono Philadelphia, Fontecchio decisivo a New Orleans

Si sono disputati quattordici match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e la serata è stata dominata dal successo travolgente dei New York Knicks a Philadelphia, 138-89, con Alvarado e Bridges protagonisti di una prestazione corale da manuale. Grande prova anche di Simone Fontecchio, autore di 15 punti e della tripla decisiva nel finale che ha permesso a Miami di superare New Orleans 123-111, confermando il suo impatto determinante anche in rotazioni ridotte.

Charlotte supera Atlanta 110-107 al termine di una gara tiratissima, trascinata dai 31 punti e 9 rimbalzi di Brandon Miller e dalle sette triple di LaMelo Ball (24 punti). Gli Hornets volano anche a +19, ma nel finale subiscono il rientro degli Hawks fino al -1 a 1’05’’ dalla sirena; decisivi i liberi di Knueppel a 19’’ dalla fine e l’errore dall’arco di Okongwu sull’ultimo possesso per il possibile pareggio. Milwaukee passa a Orlando 116-108 trascinata dai 34 punti di Cam Thomas, decisivo nel secondo tempo, e dalla tripla doppia di Kevin Porter Jr. (18 punti, 10 rimbalzi, 11 assist), con i Bucks dominanti a rimbalzo (47-30). Ai Magic non bastano i 31 di Desmond Bane — rovente dall’arco in avvio — perché nel finale le triple di Turner e dello stesso Thomas chiudono i conti dopo il sorpasso firmato Kuzma. I Cavaliers dominano alla Rocket Mortgage FieldHouse e travolgono Washington 138-113: serata irreale per Sam Merrill, autore di 32 punti con 9 triple, ben supportato dai 30 di Donovan Mitchell. Nel debutto casalingo in maglia wine and gold, James Harden firma una doppia doppia da 13 punti e 11 assist, mentre Cleveland centra la quinta vittoria di fila senza mai inseguire. I Knicks travolgono Philadelphia 138-89 con una prova dominante fin dall’avvio: Alvarado firma 26 punti (8/13 da tre) e 5 recuperi, Bridges ne aggiunge 22 indirizzando subito il match, chiuso già all’intervallo sul +30. Ai Sixers, privi di Embiid, non bastano i 32 di Maxey in tre quarti, mentre New York vola con 41 assist e il 58% al tiro nel primo tempo. Detroit chiude prima della pausa All-Star con un netto 113-95 a Toronto: Cade Cunningham trascina con 28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, mentre Paul Reed ne firma 22 (16 nel solo primo quarto) nonostante le assenze sotto canestro. I Pistons, sempre avanti e dominanti nel pitturato (50-34) e a rimbalzo (46-35), centrano la sesta vittoria nelle ultime sette, inutili per i Raptors i 18 di Quickley e i 17 di Barnes.

Colpo esterno degli Indiana Pacers, che nonostante le tante assenze superano i Brooklyn Nets 115-110: decisiva la tripla di Kam Jones a 16” dalla sirena, con Jarace Walker top scorer a quota 23. Dopo essere stati sotto anche in doppia cifra, gli ospiti ribaltano tutto nell’ultimo quarto (31-20 il parziale), mentre a Brooklyn non bastano i 20 punti di Nolan Traore e le 16 palle perse pesano nel finale. Boston chiude prima della pausa All-Star con una vittoria netta: 124-105 su Chicago, mai davvero in partita. I Celtics scappano già nel primo tempo (+28) e toccano anche il +33 nella ripresa, trascinati dai 26 punti di Payton Pritchard e dai 24 di Jaylen Brown; Nikola Vucevic firma 19 punti e 11 rimbalzi contro la sua ex squadra. Ai Bulls, falcidiati dagli infortuni e alla sesta sconfitta di fila, non bastano i 16 punti e 7 assist di Rob Dillingham. Kawhi Leonard decide tutto negli ultimi istanti e trascina i Clippers al successo 105-102 su Houston: tripla giocata da tre punti a 2” dalla sirena, dopo un quarto periodo da 19 punti e 27 totali con 12 rimbalzi. I Rockets, guidati dai 21 di Durant, avevano rimontato fino al pari nel finale, ma l’ultimo tiro di Eason non trova il bersaglio e premia Los Angeles al termine di una gara ribaltata più volte. Minnesota travolge Portland 133-109 al Target Center con un Julius Randle immarcabile da 41 punti, chiudendo lo show con una schiacciata in windmill. I Timberwolves scappano nel terzo quarto con il parziale di 16-2 guidato anche da McDaniels (21) e Gobert, mentre ai Blazers non bastano Holiday (23) e Henderson (18), frenati da 25 palle perse. Miami, pur con rotazioni ridotte all’osso, passa a New Orleans 123-111 nell’ultima prima dell’All-Star break: trascinati dai 27 punti e 14 rimbalzi di Adebayo e dai 23 di Jaquez Jr., gli Heat piazzano l’allungo decisivo nel terzo quarto e salgono a 29-27 a Est. Ai Pelicans non bastano i 26 di Zion Williamson: decisiva nel finale la tripla dall’angolo di Fontecchio (per lui 15 punti) per chiudere i conti.

Jalen Williams domina con 28 punti e guida l’Oklahoma City Thunder a un netto 136-109 contro i Phoenix Suns, mai in partita. Isaiah Joe aggiunge 21 punti con 6 triple, mentre i Thunder volano sul +37 nel terzo quarto e chiudono il match con il 58,4% dal campo, consolidando il primo posto in NBA con un record di 42-13. Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Denver Nuggets alla vittoria contro i Memphis Grizzlies per 122-116, con il serbo che mette a referto il 184° triple-double della carriera (26 punti, 15 rimbalzi, 11 assist) e Murray perfetto ai liberi negli ultimi secondi. Nonostante un quarto finale in rimonta dei Grizzlies, Denver mantiene il controllo e chiude il match prima della pausa All-Star. Jaren Jackson Jr. ha brillato nel suo debutto casalingo, guidando i Utah Jazz a un netto 121-93 sui Sacramento Kings, che subiscono la 14ª sconfitta consecutiva. Con 23 punti di Jackson e 19 di Lauri Markkanen, i Jazz hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo già 71-44 all’intervallo e controllando ogni aspetto del gioco. De’Aaron Fox e Victor Wembanyama guidano i San Antonio Spurs alla vittoria sui Golden State Warriors per 126-113, chiudendo la stagione pre-All-Star con sei successi consecutivi. San Antonio rimonta nel terzo quarto e scappa definitivamente nel finale, consolidando il secondo posto nella Western Conference.

RISULTATI NBA 2025-2026 (12 FEBBRAIO)

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 110-107

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 108-116

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 138-113

Philadelphia 76ers – New York Knicks 89-138

Toronto Raptors – Detroit Pistons 95-113

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 110-115

Boston Celtics – Chicago Bulls 124-105

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 102-105

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 133-109

New Orleans Pelicans – Miami Heat 111-123

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 109-136

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 122-116

Utah Jazz – Sacramento Kings 121-93

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 113-126