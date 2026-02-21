Seguici su
4 minuti fa

il

Sabato 21 febbraio 2025 a Porto Recanati (MC) si disputa la 5^ Ultramaratona del Conero Memorial Mimmo Strazzullo, manifestazione nazionale di corsa su strada (Label Silver), inserita nel Calendario Nazionale IUTA 2025 di Ultramaratona, organizzata da Grottini Team Recanati ASD.

