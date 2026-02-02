Lewis Hamilton fiducioso dopo Barcellona: “La macchina è più divertente da guidare”

Lewis Hamilton ha avuto la soddisfazione di concludere i primi test di Formula 1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) con il miglior tempo. Questo risultato potrebbe infondere fiducia nel pilota britannico, reduce da una stagione particolarmente difficile con la Ferrari. Il Circus ha introdotto un nuovo regolamento tecnico, caratterizzato da vetture e power unit differenti. L’abilità dei team consisterà nell’interpretazione delle norme a proprio vantaggio.

A tal proposito, la SF26 ha suscitato buone sensazioni nel campione originario di Stevenage: “A livello di bilanciamento e di comprensione della vettura abbiamo molto meno carico aerodinamico rispetto agli anni precedenti. Questa nuova generazione di macchine è più divertente da guidare, sono sovrasterzanti, ti scappano via, ma sono più facili da riprendere e da controllare. Direi che nel complesso risulta più bello“, ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale della F1.

Nei prossimi test in Bahrain (11-13 febbraio), tutti i team avranno una visione più chiara sui valori in pista. A prima vista, sembrerebbe che la Mercedes possa beneficiare della monoposto migliore, grazie alla costanza di rendimento dimostrata nel corso delle giornate catalane.

Tuttavia, non si conoscono i dettagli dei vari programmi di lavoro delle scuderie e come questi possano differire tra loro. A Maranello, chiaramente, sperano di aver svolto adeguatamente i compiti a casa per consentire a Hamilton e al monegasco Charles Leclerc di competere per il titolo mondiale.