FOCUS – Xabier Ferrazzi | Dal titolo mondiale junior all’élite europea: il K1 azzurro che cresce
Intervista a Xabier Ferrazzi, uno dei talenti più interessanti della canoa slalom italiana, protagonista di una crescita rapidissima tra settore giovanile e circuito senior. Dopo l’oro ai Mondiali Junior 2023 nel K1, Xabier si è affermato anche tra i grandi: 7° nella classifica generale di Coppa del Mondo 2024 e 4° agli Europei 2025, a un passo dal podio continentale.
