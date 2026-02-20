Filippo Pelati torna protagonista di FOCUS in una nuova intervista, diversa, più profonda.
Dopo il bronzo mondiale nel Solo libero a Singapore 2025 e la medaglia nel duo misto tecnico, Filippo racconta cosa significa crescere quando tutti ti guardano.
🎙️ In questo episodio parliamo di:
* cosa cambia dopo il primo Mondiale
* identità tecnica e rischio artistico
* pressione, aspettative e maturità mentale
* futuro del nuoto artistico maschile
* obiettivi e visione oltre la medaglia
Una conversazione che va oltre il risultato, per capire chi è Filippo Pelati oggi e dove vuole arrivare.
Conduce Alice Liverani 🎤
