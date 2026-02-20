Filippo Pelati torna protagonista di FOCUS in una nuova intervista, diversa, più profonda.

Dopo il bronzo mondiale nel Solo libero a Singapore 2025 e la medaglia nel duo misto tecnico, Filippo racconta cosa significa crescere quando tutti ti guardano.

🎙️ In questo episodio parliamo di:

* cosa cambia dopo il primo Mondiale

* identità tecnica e rischio artistico

* pressione, aspettative e maturità mentale

* futuro del nuoto artistico maschile

* obiettivi e visione oltre la medaglia

Una conversazione che va oltre il risultato, per capire chi è Filippo Pelati oggi e dove vuole arrivare.

Conduce Alice Liverani 🎤