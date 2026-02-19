FOCUS – Atletica | Hassane Fofana. Ostacoli, resilienza e velocità: una carriera oltre il tempo
Altri video
-
Bike Today | Ivan Quaranta l’uomo che ha riportato in alto la velocità italiana
-
Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma
-
Nuove F1 nel mirino: le critiche dei veterani spiegate da Beatrice e Luca
-
Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW
Intervista esclusiva a Hassane Fofana, uno dei protagonisti degli 110 metri ostacoli italiani, atleta capace di restare competitivo ai massimi livelli per oltre un decennio. In questo episodio di FOCUS entriamo dentro una disciplina che non perdona errori, dove velocità, ritmo e precisione devono convivere in pochi secondi perfetti.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI