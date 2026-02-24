Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Dal Ciclismo alle Granfondo”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Gianni Bugno, leggenda del ciclismo mondiale, due volte campione del mondo e simbolo di un’epoca indimenticabile; Silvio Martinello, campione olimpico ad Atlanta 1996 e cinque volte campione mondiale, oggi dirigente sportivo e voce autorevole del ciclismo italiano; Avv. Manlio D’Amico, Presidente Onorario AIMANC – Associazione Italiana Magistrati, Avvocati e Notai Ciclisti, realtà che unisce sport, passione e valori etici; Emiliano Borgna, vicepresidente ACSI e Responsabile Nazionale ACSI Ciclismo. Segui la diretta: https://lnkd.in/ezVnCd7 #fantiniclub #sporteturismo #fantiniclublive #dallarivolley #oasport #regioneemiliaromagna #inemiliaromagna