Anita Gastaldi, atleta della nazionale nata nel 2003, sta vivendo un periodo di grande forma. Lo scorso dicembre ha conquistato la sua prima medaglia internazionale con il bronzo nei 200 farfalla, impreziosito dal nuovo record italiano. La torinese, atleta ibrida con un programma sempre ricco di gare tra misti, farfalla e dorso, racconta il nuovo e inaspettato feeling con il delfino e i suoi programmi per il futuro.

Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il bronzo internazionale nei 200 farfalla e il record italiana

Il nuovo feeling con il delfino e l’evoluzione tecnica

Il periodo di stallo trasformato in esperienza utile

Lo sguardo ai Mondiali di Singapore 2025

Un programma gare sempre più ricco tra misti, farfalla e dorso

Gli obiettivi e il focus sul futuro

🔍 Parole chiave: Anita Gastaldi, nuoto italiano, 200 farfalla, record italiano, nazionale italiana nuoto, nuoto agonistico, farfalla, misti, dorso, SWIMZONE, Mondiali Singapore 2025, nuoto azzurro, europei Lublino, vasca corta

#AnitaGastaldi #Nuoto #200Farfalla #Swimzone #NuotoItaliano #TeamItalia #Swimming #Farfalla #Azzurri #Singapore2025 #Lublino2025 #Europeanchampionships