L’indiscrezione pubblicata da Motorsport.com ha acceso i riflettori su una questione delicata: le difficoltà del fornitore di carburante legato ai motori Mercedes-AMG Petronas Formula One Team nel completare le certificazioni richieste dal nuovo regolamento della Formula 1. Com’è possibile arrivare a questo punto a ridosso della stagione? In questa analisi Beatrice Frangione e Luca Preti esaminano le possibili cause di un ritardo che ha sorpreso il paddock. Tra i fattori sotto osservazione: la complessità delle nuove specifiche sui carburanti sostenibili le procedure di omologazione più stringenti e se la causa del ritardo fosse legata a cambi di strategia dell’ultimo minuto?