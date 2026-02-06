Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 6 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 6 febbraio va in scena la terza giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo un paio di giorni che hanno già offerto una serie di gare palpitanti, è arrivato il momento dell’attesissima Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 20.00 con un evento che si preannuncia altamente spettacolare e che non ha precedenti nella storia: l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni avverrà in simultanea tra due località (Milano e Cortina d’Ampezzo).

In precedenza ci sarà spazio per altre gare: il torneo di curling doppio misto entra nel vivo (l’Italia affronterà la Svizzera e l’Estonia), si disputeranno i primi tre segmenti della gara a squadre di pattinaggio artistico (rhtyhm dance, short program per coppie, short program femminile), spazio alle prove cronometrate della discesa libera maschile e femminile, ma anche per le prove di slittino e salto con gli sci. Il sipario si alzerà alle ore 10.00 con il curling e si proseguirà fino alle ore 18.00 circa, poi ci si preparerà per la Cerimonia d’Apertura:

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (venerdì 6 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Cerimonia d’Apertura sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, mentre le gare potranno essere seguite su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 6 febbraio

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2

09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance

10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1

11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone

13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera

20.00 CERIMONIA D’APERTURA

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura, gratis e in chiaro; Rai 2 per le gare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, RaiSportHD per le gare dalle 13.00 alle 14.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 6 febbraio

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner

09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance: Charléne Guignard/Marco Fabbri

10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 1: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie: Sara Conti/Niccolò Macii

13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile: Lara Naki Gutmann

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia