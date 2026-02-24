Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone 🎙️

Ospite della puntata la saltatrice in alto Asia Tavernini, protagonista di una stagione 2025 da incorniciare.

Per la 24enne trentina un anno ricco di soddisfazioni: record personale a 1.92, medaglia d’argento alle Universiadi di Bochum, titolo italiano assoluto conquistato a Caorle e soprattutto la prima partecipazione ai Mondiali di Tokyo, tappa fondamentale nel suo percorso di crescita internazionale.

Dopo un debutto stagionale nel meeting internazionale di Tampere, purtroppo è arrivato uno stop per infortunio che ha rallentato l’avvio del 2026. Ora però l’obiettivo è chiaro: ritorno alle gare all’aperto e focus sui Campionati Europei di Birmingham ad agosto, appuntamento chiave della stagione.

In questa intervista Asia Tavernini si racconta tra bilanci, emozioni, difficoltà e ambizioni future nel salto in alto italiano.

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

